"احصل على رخصة تدريب" .. الرئيس التنفيذي لبايرن ينفجر في وجه مراسل بعد رباعية برشلونة!

لم يتقبل الانتقاد الموجه لدفاعه

رغم الخسارة برباعية أمام برشلونة، إلا أن ماكس إيبرل الرئيس التنفيذي الرياضي لبايرن ميونخ، لم يتقبل الانتقادات الموجهة إلى دفاع فريقه عقب الهزيمة الكبيرة.

برشلونة فاز بنتيجة 4/1 على حساب نظيره البافاري، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، في الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا، حيث جاءت رباعية الفريق الكتالوني عن طريق 3 أهداف هاتريك للجناح البرازيلي رافينيا، بالإضافة لهدف آخر لروبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل للضيوف المهاجم الإنجليزي هاري كين.

ماكس إيبرل غضب من انتقاد أحد المراسلين لدفاع فريقه، حيث قال في تصريحات نقلها حساب "AZ_Strasser" عبر منصة "إكس":"احصل على رخصة تدريب أولًا، ثم يمكنك بعدها أن تؤدي أفضل منا دفاعيًا".

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وأضاف:"من السهل جدًا إلقاء اللوم على الدفاع عندما نستقبل أهدافًا، هذا هو الحال بالضبط، تريدون تقسيمنا وتشتيت صفوفنا، لن نسمح بذلك أبدًا".

جدير بالذكر أن بايرن يحتل المركز 23 في ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 3 جولات، وذلك بعد حصوله على 3 نقاط فقط من انتصار وهزيمتين بالبطولة حتى الآن.