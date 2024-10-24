فيرمين لوبيز عن صحة هدف ليفاندوفسكي في بايرن: كيم أقوى من ذلك بكثير!

أعلن التحدي قبل الكلاسيكو

فيرمين لوبيز، أحد أبطال فوز برشلونة على بايرن ميونخ 4/1 في دوري أبطال أوروبا، خرج للتعليق على هذا الانتصار الثمين الذي حققه الفريق الكتالوني، أمس، الأربعاء، على ملعب مونتجويك.

اللاعب الشاب ساهم في الفوز عن طريق تمريرتين حاسمتين، في المواجهة التي أحرز فيها البرازيلي رافينيا 3 أهداف "هاتريك"، بالإضافة لهدف آخر سجله روبرت ليفاندوفسكي، بينما سجل لبايرن الإنجليزي هاري كين.

وقال فيرمين في تصريحات للصحفيين بعد المباراة عن صناعته لهدف ليفاندوفسكي والشكوك حول دفعه لكيم مين جاي مدافع بايرن:"أعتقد أن كيم أقوى من التأثر بهذا النوع من اللمسات، ولكني تمكنت من الاستحواذ على الكرة وتمريرها لروبرت قبل أن يخرج نوير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لقد لعبنا مباراة رائعة والجماهير استحقت ذلك، كانت هناك لحظات تفوق فيها بايرن وصنع الكثير من الفرص، لكننا تعافينا وحاولنا التركيز لمدة 93 دقيقة".

وعن الكلاسيكو القادم أمام ريال مدريد:"مستعدون للمنافسة في كل المسابقات، لا يزال هناك الكثير ونحن نسير على الطريق الصحيح، ستكون مباراة جميلة لأن الفريقان يقدمان أداء جيدًا".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة لبرشلونة ستكون أمام ريال مدريد يوم السبت القادم 26 أكتوبر، في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الأول بالبطولة بـ27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ريال الثاني.