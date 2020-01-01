صراع ألماني للتعاقد مع موهبة برشلونة

هل يفرط برشلونة في موهبته؟

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي بايرن ميونخ ومواطنه بوروسيا مونشنجلادباخ التعاقد مع موهبة برشلونة صاحب الـ17 عامًا بيدري.

برشلونة تعاقد مع بيدري من لاس بالماس الإسباني مقابل 5 ملايين يورو وترك اللاعب معارًا لنهاية الموسم الحالي.

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وتألق بيدري في دوري الدرجة الثانية مع لاس بالماس وأصبح من الركائز الأساسية للفريق رغم صغر سنه.

وبحسب "سكاي ألمانيا" فإنّ بايرن ميونخ ومونشنجلادباخ يرغبان في التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأشارت إلى أنّ العلاقة جيدة بين برشلونة ومونشنجلادباخ، إذ تعاقد البلوجرانا في 2014 مع مارك أندريه تيرشتيجن مقابل 12 مليون يورو من النادي الألماني.

ورغم التقارير الألمانية، إلا أنّ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، سبق ونفى منذ أيام في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية إمكانية بيع أي من مواهب الفريق في سوق الانتقالات المقبلة.

وسوف يعود بيدري إلى الفريق بجانب التعاقد مع فرانشيسكو ترينكاو كما سوف يحصل ريكي بوتش وأنسو فاتي على فرصًا أكبر في الموسم الجاري تحت قيادة المدرب كيكي سيتيين.

جدير بالذكر أنّ برشلونة تخلى عن أرتور ميلو لنادي يوفنتوس مقابل الحصول على خدمات ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.