نجم شتوتجارت يفتح الباب لعودته إلى بايرن ميونخ

ماضي كبير للألماني مع البافاري

رحب مدافع بايرن ميونخ السابق أولجر بادشتوبر بالعودة مجدداً إلى صفوف بايرن ميونخ من أجل المساعدة في حل أزمة النقص في الدفاع.

بادشتوبر يملك ماضياً حافلاً مع الفريق البافاري بعدما انضم له في 2002، وتدرج في الفئات العمرية حتى الفريق الأول الذي استمر معه حتى 2017.

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وقال الألماني مع "بيلد": "العودة لبايرن؟ لا تقول لا أبداً، ولكن حالياً أملك عقداً مع شتوتجارت وأنوي احترامه".

ويعاني بايرن ميونخ من أزمة دفاعية بعد إصابة الثنائي لوكاس هيرنانديز ونيكلاس زوله، وابتعادهما في الأشهر المقبلة حتى بداية العام الجديد.

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وعانى بادشتوبر هو الآخر من تعاقب الإصابات طوال مشواره في الملاعب، والتي جعلته يشارك في 119 مباراة فقط مع بايرن في ثمان سنوات.