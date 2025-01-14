الصفحة الأخيرة من القصة .. ديفيس يُحيي آمال ريال مدريد في ضمه بـ"القرار المُنتظر"

ضربة قادمة لبايرن ميونخ

تلقى ريال مدريد دفعة إيجابية في مساعيه للتعاقد مع ألفونسو ديفيس مدافع بايرن ميونخ، بعد تعقد محادثات التجديد بين الظهير الكندي والنادي الألماني.

عقد ديفيس الحالي مع بايرن ينتهي في يونيو 2025، ووفقًا لبعض التقارير الصحفية، فإن بايرن تقدم بـ3 عروض للتجديد حتى الآن، كان آخرهم بقيمة 25 مليون يورو في الموسم، وهو ما يضعه خلف النجم الإنجليزي هاري كين كثاني أعلى اللاعبين أجرًا بالفريق.

صحيفة "آس" الإسبانية قالت إن ديفيس لم يستجب إلى هذا العرض، ولا توجد أي نية إلى بايرن للعودة بعرض جديد يرفع راتبه أكثر من ذلك، بوجود شعور داخل النادي أن المفاوضات استغرقت وقتًا أطول مما توقعوا.

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وهو الأمر الذي يشير إلى كتابة الصفحة الأخيرة بين بايرن وديفيس، مما يمثل ضربة قوية للغاية للنادي الألماني سواء على المستوى المؤسسي أو الرياضي، لأنه سيرحل بالمجان في الصيف المقبل لو لم يوقع على عقد جديد.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الموسيقى على آذان ريال مدريد، لأن النادي الإسباني يعتبر الطرف الأكثر اهتمامًا بضم الظهير الكندي، وكان ينتظر نتيجة المحادثات بينه وبين العملاق البافاري من أجل التحرك.

وفي النهاية، يبدو أن اللاعب سيعلن عن قراره النهائي خلال الأيام القليلة القادمة قبل نهاية هذا الأسبوع، بوجود توقعات تميل إلى إعلانه الرحيل عن أليانز أرينا للانتقال إلى ريال مدريد.