بايرن ميونخ أراد ضم أشرف حكيمي .. ولكن!

ماذا حدث أفشل صفقة انضمام أشرف حكيمي إلى بايرن ميونخ!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن رغبة سابقة من بايرن ميونخ في الحصول على خدمات اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن حسن صالح حميدتش المدير الرياضي للنادي البافاري أراد ضم اللاعب بعد صفقة الحصول على خدمات ليروي ساني بشكل مباشر.

وأوضحت الصحيفة كذلك أن بايرن ميونخ تقدم بعرض بالفعل لريال مدريد من أجل ضم اللاعب وكانت قيمته 43 مليون يورو، لكن ريال مدريد رفضه.

وفي الوقت نفسه نجح إنتر في الحصول على خدمات اللاعب المغربي مقابل حوالي نفس القيمة تقريبًا، لكن الملكي فضل العرض الإيطالي في ظل إصرار بايرن ميونخ على شروط محددة.

جدير بالذكر أن حكيمي أمضى عامًا واحدًا فقط في صفوف إنتر قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل حوالي 68 مليون يورو.