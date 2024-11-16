بايرن ميونخ ينضم إلى برشلونة في سباق التعاقد مع نجم ليل الفرنسي!

منافسة بين بايرن ميونخ وبرشلونة...

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي بايرن ميونخ، مع برشلونة، في سباق التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد، لاعب ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، مع فريقه في نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وسط اهتمام من عدة فرق بالتعاقد مع جوناثان.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، فإن بايرن ميونخ، انضم إلى برشلونة، في سباق التعاقد مع ديفيد، إذ يسعى الفريق لضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة بايرن ميونخ، تريد التعاقد مع المهاجم الكندي، ليكون بديلًا لهاري كين، هداف الفريق البافاري الحالي.

جدير بالذكر أن ديفيد شارك مع ليل، هذا الموسم في 19 مباراة خاضها مع فريقه بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا، وصناعة اثنين آخرين.