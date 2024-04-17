الجانرز يجيد دور الضحية المفضلة لعملاق ألمانيا المُحطم

من جديد سقط آرسنال أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي أمام جلاده المعتاد.

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بايرن ميونخ بأقل مجهود استطاع أن يحقق الفوز بهدف دون رد، أمام ضيفه آرسنال، مساء اليوم الأربعاء على ملعب آليانز أرينا، في إياب الدور ربع النهائي، ليعبر إلى المربع الذهبي مستفيدًا من تعادله في لندن ذهابًا (2-2).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البايرن تأهل إلى الدور نصف النهائي ليواجه العملاق ريال مدريد، حيث يعود إلى المربع الذهبي بعد غياب دام خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ كان ظهوره الأخير في نسخة 2019-2020، التي فاز بها العملاق البافاري.

في المقابل، ضيع آرسنال فرصة ذهبية لكسر لعنة بايرن ميونخ التي تحاصره في دوري أبطال أوروبا منذ آخر انتصار حققه قبل 9 سنوات.

مباراة الفرصة الواحدة

وحملت المباراة شعار "الفرصة الوحيدة"، حيث تناوب الفريقان في السيطرة على شوطي اللقاء، فكان آرسنال صاحب التفوق في الشوط الأول، لكن غابت فاعليته الهجومية.

وفي الشوط الثاني، استشعر البايرن الحرج وسيطر على الكرة واستفاد من خطأ دفاعي ليحصل على مراده، بهدف وحيد سجله جوشوا كيميتش، مستفيدًا من هدية دفاع آرسنال الساذج.

ولم يحسن أرتيتا التعامل مع اللقاء، حيث جعل الفوز يفلت من بين يديه سواء بأخطائه في التشكيل من البداية، أو تغييراته المتأخرة التي لم تظهر سوى بعد 70 دقيقة.

متى تفوزون على بايرن ميونخ؟

لا شك أن تأهل البايرن إلى نصف النهائي مستحق بنسبة كبيرة، لكن لو كانت القرعة قد أوقعته في مواجهة أي منافس من فرق ربع النهائي لوجد معاناة شديدة.

البايرن دخل مباراة اليوم وهو في خضم أحزانه بعد خسارة لقب الدوري الألماني الذي ظل محتكرًا له لـ11 موسمًا، بخلاف ذلك غابت عنه أسماء رنانة بحجم ألفونسو ديفيز وسيرجي جنابري وكينجسلي كومان.

ولن تكون مبالغة أن توماس توخيل، مدرب بايرن ميونخ، لم يتخيل أن يكون آرسنال وديعًا بهذا الشكل في هجومه على مرمى مانويل نوير.

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وإذا كانت الخسارة من بايرن ميونخ بهدف وحيد أقصى طموحات آرسنال، الذي يعيش طفرة فنية هائلة ولديه كتيبة من النجوم الشباب، فلتصنع الإدارة إذن تمثالًا للمدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لأنه أنهى عصر تكرار الهزيمة المهينة بخماسية، والتي سيطرت على آخر 3 مواجهات رسمية بين الفريقين بنفس النتيجة (5-1).

جدار ميونخ في أمان

لا يحتاج الحارس الألماني مانويل نوير إلى مباراة اليوم لإثبات جودته أمام الجميع، لكنه كان مثل الجدار الصلب أمام أي محاولة للضيوف من أجل التقدم أو العودة بعد هدف كيميتش.

وخرج نوير بشباك نظيفة الليلة، بعدما استطاع أن ينقذ مرماه من 3 أهداف محققة، بل وكان له دور فعال في بناء الهجمات، حيث وصلت نسبة دقة تمريراته إلى 85%.

أما الرقم الاستثنائي الذي حققه الحارس الألماني، هو وصوله إلى 58 مباراة في دوري أبطال أوروبا بشباك نظيفة، وهو رقم قياسي لم يحققه أي حارس في تاريخ المسابقة.