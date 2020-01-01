موعد مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الجولة 28 من الدوري الألماني، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

يستقبل ملعب سيجنال إيدونا بارك الكلاسيكو الألماني مساء الثلاثاء الموافق 26 مايو 2020، الموافق 3 شوال 1441 هجريًا، عندما يلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه بايرن ميونخ في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

وكانت منافسات البوندسليجا قد عادت للحياة مجددًا الأسبوع الماضي، ولُعبِت جولتين تمكن بايرن فيهما من الفوز على يونيون برلين وفرانكفورت، فيما فاز دورتموند على شالكه وفولفسبورج، لتزداد سخونة وإثارة الكلاسيكو المتوقعة.

عملاق بافاريا يأتي على رأس جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يأتي أسود الفيستيفاليا في المرتبة الثانية برصيد 57 نقطة، لتكون الفرصة مواتية لكتيبة فافر لتقليص الفارق حال الفوز على كتيبة فليك ليصبح نقطة قبل 5 جولات فقط من نهاية البطولة.

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لذلك فإن على كاهل بايرن مسؤولية تحقيق الانتصار بأي طريقة للذهاب بعيدًا بالصدارة والاقتراب رويدًا رويدًا من الحفاظ على لقب البوندسليجا للعام الثامن على التوالي.

أحلام دورتموند كبيرة في تحقيق اللقب بعدما كان على وشك فعل ذلك الموسم الماضي لولا التراجع في الجولات الأخيرة، وهذه المباراة هي الوسيلة الأولى لعرقلة بايرن فليك الذي هُزِم في مناسبتين فقط منذ نوفمبر الماضي.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - بايرن ميونخ سيجنال إيدونا بارك الثلاثاء 26 مايو 2020

3 شوال 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ في مباراة الجولة 28 من الدوري الألماني 3 لاعبين، هم فيليبي كوتينيو وتوليسو بسبب الإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله بسبب الإصابة بالرباط الصليبي في بداية الموسم، أما وضع خافي مارتينيز فيبقى تحت الشك.

من المتوقع أن يبدأ فليك بنفس الطريقة المعتادة، وسيكون نوير في حراسة المرمى وأمامه بواتينج وألابا ودافيس وبافارد في الدفاع، كيميش وألكانتارا كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي مولر وجنابري وكومان، وسيقود الهجوم ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لبوروسيا دورتموند

يغيب عن بوروسيا دورتموند في مباراة بايرن ميونخ ماركو رويس بسبب الإصابة في الفخذ، وشولز بسبب إصابة عضلية، وزاجادو بسبب إصابة في الركبة، أما أكسيل فيتسيل فرغم تعافيه من المحتمل ألا يلحق بالمباراة.

Happy to be back doing what I love the most. Good away win and now focus on Tuesday #EC27 #weCan pic.twitter.com/MthbR26wlo — Emre Can (@emrecan_) May 23, 2020

عاد إيمري تشان من الإصابة وشارك أمام فولفسبورج ليكون من المتوقع أن يبدأ في التشكيل الأساسي لدورتموند، وسيكون معه في وسط الميدان براندت وحكيمي وجيريرو، وفي الدفاع سيتواجد أكانجي وهوميلز وبيشتشيك، وفي الهجوم سيبدأ فافر بهازارد وسانشو وهالاند.

التشكيل | 3-4-3

رومان بوركي

مانويل أكانجي - ماتس هوميلز - لوكاس بيشتشيك

رفائيل جيريرو - جوليان براندت - - إيمري تشان - أشرف حكيمي

ثورجان هازارد - إيرلينج هالاند - جادون سانشو