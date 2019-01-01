الانتقالات

باولو دياز يضغط على ريفربليت الأرجنتيني للرحيل عن الأهلي

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أبلغ دياز إدارة نادي الأهلي رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية وجود ضغط من اللاعب التشيلي باولو دياز لاعب نادي الأهلي السعودي الحالي على إدارة ريفربليت الأرجنتيني من أجل حسم المفاوضات مع ناديه الحالي.

وأبلغ دياز إدارة نادي الأهلي رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لخوض تجربة مع النادي الأرجنتيني.

ويستهدف اللاعب من ضغطه على إدارة ريفربليت لحسم موقفها من انتقاله بشكل سريع قبل موعد عودته إلى تدريبات فريقه الأهلي، والذي تم تحديده الأحد المقبل الموافق 28 يوليو الحالي.

ويُحيط الغموض بمصير اللاعب مع الأهلي خلال الفترة الحالية، حيث يرغب دياز في الرحيل، بينما ترغب الإدارة والمدير الفني في بقاءه.

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باولو حصل على إجازة إضافية من إدارة النادي الأهلي، عقب المشاركة مع منتخب تشيلي في بطولة كوبا أمريكا.

رسائل شكر من معتز هوساوي إلى الأصدقاء والجماهير والمسؤولين

يُذكر أن نادي الأهلي يستعد لبداية الموسم الجديد 2019\2020، والذي يبدأ مشواره فيها بمباراتي دوري أبطال آسيا في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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