باوك يتوج بالدوري اليوناني بلا هزيمة

رقم تاريخي للنادي اليوناني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب باوك على مضيفه جيانينا بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين والأخير للدوري اليوناني.

سجل أكبوم وشاكوف هدفي باوك في الدقيقتين 60 و79، ليضمنا رقماً تاريخياً للفريق، بعد حسم الدوري رسمياً في الجولة السابقة.

الفوز ضمن لباوك التتويج بلقب الدوري بدون هزيمة واحدة طوال الموسم، بواقع 26 انتصاراً و4 تعادلات.

وحسم باوك اللقب بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه أولمبياكوس، رغم خصم نقطتين من رصيده بقرار الاتحاد في بداية الموسم.

على الناحية الأخرى أنهى أتروميتوس النادي الذي يلعب له المصري عمرو ورده المسابقة في المركز الرابع بـ52 نقطة.