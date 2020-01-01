باهر المحمدي: لن ألعب في مصر سوى للإسماعيلي فقط

تقارير ربطت بين باهر المحمدي والانتقال إلى الأهلي

تحدث باهر المحمدي مدافع فريق الإسماعيلي عن إمكانية انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتشار تقارير تفيد بذلك.

الأهلي يسعى لضم لاعب يجيد مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي المؤكد نهاية الموسم الجاري بعد عدم التوصل لاتفاق مع الإدارة.

وقال باهر المحمدي في تصريحات لموقع "يلا كورة" المصري: "تلقيت الكثير من العروض الخارجية ويتم دراستها في الوقت الحالي من إدارة الإسماعيلي".

المزيد من الفرق

وتابع مدافع الدراويش: "لن ألعب في مصر سوى للإسماعيلي فقط، واتفقت مع الإدارة على أن رحيلي سيكون للخارج فقط".

اقرأ أيضًا - تركي آل الشيخ يوضح حقيقة انضمام أحمد فتحي لبيراميدز

وتشير بعض التقارير إلى توقيع باهر المحمدي للأهلي خلال الفترة الماضية حيث سيكون تدعيم قوي خاصًة وأنه أحد عناصر منتخب مصر.

وسيحل المحمدي أزمة للأهلي حيث يلعب في مركزي الظهير الأيمن وأيضًا في قلب الدفاع ويجيد كلاهما مع الإسماعيلي.