هتان باهبري : المنتخب السعودي جاهز لتحقيق كأس آسيا

المنتخب السعودي قادراً على تحقيق النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد اللاعب الدولي السعودي، هتان باهبري، لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر السعودي جاهز لخوض منافسات كأس آسيا 2019.

باهبري قال في تصريحاته ، أن المنتخب السعودي قادراً على تحقيق النسخة الرابعة من بطولة كأس آسيا 2019.

وتنطلق مسابقة كأس آسيا يوم 5 يناير المقبل في الإمارات، حيث يبدأ الأخضر السعودي مشواره أمام كوريا الشمالية يوم 8 يناير. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وفي نفس الإطار طلب باهبري من الشارع الرياضي السعودي دعمهم، كما قال: إن شاء الله نقدر نبيض الوجه.. ربنا يوفقنا.

لاعبو المنتخب السعودي قبل السفر مباشرة للمشاركة في كأس آسيا، والتى ستبدأ في 5 يناير المقبل في الإمارات.🇸🇦🇸🇦

نتمنى التوفيق لمنتخبنا.🙏🙏

(📸: @SaudiNT ) pic.twitter.com/obMkkTBYK1 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 22, 2018

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا، رفقة كلًا من منتخبات كوريا الشمالية و لبنان وقطر.