بانيجا يحسم مستقبله مع الشباب ويُغادر السعودية دون إنجاز حقيقي

نجم الشباب يُنهي رحلته في الدوري السعودي

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بعد أيام من الجدل، حسم إيفر بانيجا مستقبله مع نادي الشباب السعودي ووقع بالفعل على فسخ عقده بالتراضي، وذلك حسبما أفاد الصحفي سيزار لويس ميلو.

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صاحب الـ35 عامًا انضم للشباب صيف 2020 قبل ثورة الانتقالات الأخيرة التي جاءت بنجوم العالم إلى دوري روشن، ورغم مستواه الممتاز وتأثيره الكبير مع الليوث إلا أنه فشل في تحقيق أي إنجاز حقيقي.

بانيجا ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى بوكا جونيورز لكن ميلو أكد عبر منصة إكس أن اللاعب، الذي وقع على فسخ عقده يوم أمس، سيُوقع يوم غدٍ على عقده مع نادي نويلز أولد بويز الأرجنتيني والذي سيمتد حتى ديسمبر 2025 مع إمكانية تجديده لعام آخر.

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بانيجا لعب مع الشباب 108 مباراة في جميع البطولات سجل بها 25 هدفًا وصنع 22، وقد حصل على 22 بطاقة صفراء تحولت واحدة منها إلى حمراء فيما تعرض للطرد المباشر 4 مرات.

يُشار إلى أن دوري روشن نجح في الصيف الأخير باستقطاب عديد النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، وذلك بعد نجاح النصر في التعاقد خلال يناير 2023 مع كريستيانو رونالدو عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

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