بانتظار موافقة زوجته .. نيوكاسل يهدد الاتفاق والنصر ويقترب من ضم هدفهما الأبرز

هل ينضم الإسباني إلى نيوكاسل!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن وجود رغبة نادي نيوكاسل في ضم اللاعب دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي سيحاول ضم اللاعب لتعويض الغياب الطويل المتوقع لنيك بوب حارسه الأساسي.

وكان بوب قد سقط على كتفه في مواجهة مانشستر يونايتد قبل أيام، ويجري الكشف الطبي عليه لتحديد فترة غيابه، لكنها بحسب الصحيفة لن تقل عن خمسة أشهر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دي خيا كان قد رحل عن مانشستر يونايتد في الصيف الماضي لصالح وصول الكاميروني أندريه أونانا والذي يتلقى بدوره الكثير من الانتقادات مؤخرًا.

جدير بالذكر أن دي خيا كان قد ارتبط بعدة أندية في دوري روشن السعودي على رأسهم النصر بجوار كريستيانو رونالدو والاتفاق تحت قيادة ستيفين جيرارد.

وبحسب التقارير فقد رفض دي خيا الانضمام لصفوف النصر وذلك بسبب اعتراض زوجته، موضحة أنّ نيوكاسل يتمنى ألا يتكرر الأمر معه.