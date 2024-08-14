بانتصار "منقوص" أمام التعاون .. النصر يضرب الموعد أمام الهلال بنهائي كأس السوبر

النصر يفوز على التعاون ولكن بروزوفيتش يُعكر الانتصار!

حقق فريق نادي النصر الفوز على نظيره التعاون بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، ليصعد إلى نهائي البطولة.

وسيلعب النصر أمام الهلال مساء يوم السبت المقبل، في نهائي كأس السوبر المقام حاليًا في أبها، لتحديد بطل البطولة الافتتاحية لموسم 2024-25.

تقدم النصر بالهدف الأول بالدقيقة 8 من زمن المباراة، بعدما انطلق النجم السنغالي ساديو ماني في الجهة اليسرى، ليرسل عرضية أرضية لمسها رونالدو، قبل أن تصل إلى أيمن يحيى داخل منطقة الـ6 ياردة ليضعها في المرمى بسهولة.

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وتصدى بينتو حارس النصر لفرصة محققة لفريق التعاون بالدقيقة 19 من عمر المباراة، بعد انفراد لفهد الجميعة، لينجح بينتو في التصدي لها ببراعة.

وسدد موسى بارو جناح التعاون كرة صاروخية بالدقيقة 38 من عمر المباراة، ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للحارس بينتو، لتتحول إلى ركلة مرمى.

وأهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثاني للنصر والأول له في الدقيقة 49، بعد أن وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء في مواجهة الحارس مايلسون، ولكن الأخير تألق وتصدى لها.

وترجم رونالدو أخيرًا سيطرة النصر بهدف ثاني في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى أرسلها سلطان الغنام، ليسددها كريستيانو في المرمى ببراعة.

وفي لقطة غريبة، أهدر ساديو ماني فرصة محققة للتسجيل، بعد انفراد تام بالحارس مايلسون، لينجح الأخير في التصدي لها بالدقيقة 74.

وحصل النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على كارت أحمر بالدقيقة 90+3 من عمر المباراة، بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي التعاون.