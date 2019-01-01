باملاك تيسيما: قررت العفو عن رئيس الاتحاد المغربي

الحكم الإثيوبي يعفو عن فوزي لقجع

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تنازل الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، عن شكواه ضد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، بعد الاعتداء عليه في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

باملاك كان قد قدم شكوى للاتحاد الإفريقي ضد رئيس الاتحاد المغربي، حيث اتهمه بالتعدي عليه، بعد نهائي كأس الكونفدرالية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.

تيسيما قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي عقده: "هدفي هو التركيز في مشواري التحكيمي، وعدم الالتفات لأي أمور أو مشكلات أخرى".

لاعب الإسماعيلي في طريقه للأهلي 🔁

الأهلي حصل على موافقة الدروايش 👀👇https://t.co/qvkfKKniLe pic.twitter.com/OsOQa54UTn — جول مصر (@goaleg) July 22, 2019

الحكم الإثيوبي تابع: "لا أريد أن أضيع وقت في الذهاب إلأى مسؤولين أو لجان الانضباط والاستماع".

واختتم باملاك تيسيما تصريحاته مشددًا على أنه قرر العفو عن فوزي لقجع، دون تدخل أي أطراف أخرى.

جاء ذلك بعدما تدخل الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، وتقدم بشكوى ضد فوزي لقجع للاتحاد الإفريقي، بعد الاعتداء على باملاك.