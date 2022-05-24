بأمر من مبابي: جوارديولا مدربًا لباريس سان جيرمان!

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود شرط جديد في عقد مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الذي وقعه منذ أيام.

وكان الجناح الدولي قد مدد تعاقده مع نادي العاصمة بعد فترة طويلة ارتبط فيها اسمه بفريق ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن تضحيات الفريق الباريسي تخطت دفع الأموال الكثيرة لمبابي بل وصلت إلى التحكم في مدرب النادي.

مبابي يريد جوارديولا!

أشار التقرير إلى رغبة كيليان مبابي في جلب مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لتدريب باريس سان جيرمان في المستقبل القريب.

فبعد أن فشل المدير الفني الحالي ماوريسيو بوتشيتينو في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا والخروج ضد ريال مدريد، فقد بعض العناصر ثقتهم فيه.

وأوضح التقرير أن إدارة باريس تسعى لإرضاء مبابي بكل الطرق، مما يجعلها مهتمة بالحصول على خدمات المدرب الإسباني.

كيف يمكن أن يذهب جوارديولا لباريس؟

أشار التقرير إلى الطريقة التي ينوي بها الفريق الباريسي جلب جوارديولا، حيث أن عقد المدرب الإسباني ينتهي في يونيو 2023، وهو ما سيحترمه النادي الفرنسي.

لتكون النية هي التعاقد مع بيب بعد انتهاء عقده، ليصبح بذلك مدربًا لباريس سان جيرمان من بداية موسم 2023-2024.

حيث يعتقد مبابي أنه مع جوارديولا ستكون هناك فرص أكبر للفوز بدوري أبطال أوروبا، وأن وصول بيب إلى باريس سيكون أيضًا حافزًا لليونيل ميسي، الذي تربطه به علاقة كبيرة.

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