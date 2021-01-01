بالوتيلي يقفز إلى الأضواء مجددًا.. هدفان وانذار في 10 دقائق!

تألق كبير..

خطف ماريو بالوتيلي الأنظار يوم السبت بعدما تألق بصورة منقطعة النظير في مباراة فريقه مونزا أمام ساليرنيتانا بالدوري الإيطالي الدرجة الثانية.

وانضم بالوتيلي إلى مونزا في شهر ديسمبر الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده في منتصف 2020 مع بريشيا.

منذ ذلك الحين لم يخض الدولي الإيطالي سوى 7 مباريات لم يتمكن خلالهم تسجيل الأهداف، لكنه قرر التعبير عن نفسه بصورة خاصة أمام ساليرنيتانا.

بالوتيلي نزل إلى أرض الملعب والنتيجة كانت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بالدقيقة 80، وبعدها بلحظات أحرز هدف التقدم لمونزا.

ثم دخل بالوتيلي في شجار عنيف مع مدرب ساليرنيتانا وبعض اللاعبين، وبحسب شبكة دازن فهذا يرجع إلى قيامه بالسخرية والتقليل من أحد لاعبي الخصم.

تحصل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا على بطاقة صفراء جراء هذا الشجار، لكنه عاد ورد بإحرازه لهدف قتل المباراة في الدقيقة التسعين.

الفوز يعزز من آمال مونزا في التأهل إلى الدوري الإيطالي، حيث وصل الفريق المملوك لسيلفيو بيرلسكوني إلى النقطة 58 في المركز الرابع بفارق نقطتين عن ليتشي الثاني.