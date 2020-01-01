بالوتيلي يعلنها: سأوقع لفريق جديد في غضون أسابيع

ما هي الوجهة الجديدة للنجم الإيطالي ماريو بالوتيلي؟

كشف ماريو بالوتيلي المهاجم الإيطالي ونجم مانشستر سيتي وليفربول السابق أنه سيتعاقد مع فريق جديد في غضون الأسابيع القليلة.المقبلة.

وكان بالوتيلي قد أصبح لاعبًا حرًا وبدون نادٍ منذ مغادرته بريشيا في نهاية الموسم الماضي بعد خلاف مع رئيس النادي ظل يتصاعد في الأشهر الأخيرة من الموسم.

وقال مدرب بريشيا دييجو لوبيز لكورييري ديلا سيرا في يونيو: "هناك حقيقة واحدة فقط هنا، لقد اتبع الفريق طريقً ، واتبع ماريو طريقًا آخر، اعتقدت أنه يمكن أن يقدم الكثير ولكن ذلك لم يحدث"

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ومن خلال محادثة مباشرة مع شقيقه إينوك، الذي يشارك حاليًا في النسخة الإيطالية من برنامج الواقع Big Brother ،أجاب بالوتيلي أسئلة حول مستقبله.

وحول كرة القدم ومستقبله قال: "ما زلت ألعب في الوقت الحالي وأنا في كامل جاهزيتي، وخلال أسابيع قليلة مقبلة سأقوم بالتوقيع مع نادٍ جديد ولا داعي للقلق"

وكان بالوتيلي قد انضم إلى بريشيا خلال موسم الانتقالات الصيفية لعام 2019 في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع نادي مارسيليا.

وقضى المشاغب الإيطالي فترة قصيرة مع أولمبيك مارسيليا في وقت سابق من ذلك العام بعد إنهاء عقده مع نيس، حيث أعاد بناء سمعته من جديد بعد فترة كارثية مع ليفربول.

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يذكر أن ماريو بالوتيلي قد لعب في الموسم الماضي مع نادي طفولته بريشيا 19 مباراة فقط قبل أن يختفي بعد فترة كورونا، وسجل مع الفريق 5 أهداف فقط.