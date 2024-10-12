"سحقاً لك وللدوري الإيطالي" .. بالوتيلي ينفجر غضباً بعد أنباء عودته للملاعب!

النجم الإيطالي بلا فريق

رد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي غاضباً على الانتقادات بخصوص مستواه عقب التقارير بخصوص عودته للملاعب في الفترة المقبلة.

ومنذ مغادرته أدانا التركي بنهاية عقده الموسم الماضي، ولم ينضم نجم إنتر وميلان ومانشستر سيتي وليفربول السابق لفريق جديد، وسط أحاديث تربطه بعروض من بلغاريا وأمريكا، وأخرى من جنوى وتورينو في إيطاليا.

وأثناء مشاركته في حوار على الهواء مع النجمين السابقين رادجا ناينجولان وإيميليانو فيفيانو، بالإضافة إلى اليوتيوبر إنريكس، أشار الأخير إلى أنه يفضل ضم مهاجم فينيسيا جويل بوينبالو على التعاقد مع بالوتيلي، لينفجر الأخير غاضباً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بالوتيلي موجهاً حديثه إلى إنريكس: "ما الذي تقوله بحق السماء؟ فقط لأنني لا ألعب في إيطاليا ما قمت بفعله مع بقية الأندية لا يُحتسب ولا ينظر لمستواي؟ سحقاً لك وسحقاً للدوري الإيطالي كله!".

وأتبع: "هذا وعد، إذا وقعت مع فريق في السيري آ سأحطم الدوري كله، سأحطم الدوري الإيطالي بحق السماء!"، في إشارة من "سوبر ماريو" إلى المفاوضات الأخيرة مع جنوى ومدربه ألبرتو جيلاردينو، وتورينو الباحث عن مهاجم لتعويض إصابة نجمه دوفان زاباتا بقطع في الرباط الصليبي.