بالوتيلي: أريد أن أُنقذ بريشيا

يتحدث عن المنتخب الإيطالي أيضًا..

أبدى ماريو بالوتيلي، لاعب بريشيا، سعادته بالهدف الذي أحرزه وقاد به فريقه إلى فوز غالٍ على سبال، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

هذا هو الانتصار الأول الذي يحققه بريشيا منذ سبتمبر الماضي، وبشكل عام هو الانتصار الثالث في الكالتشيو هذا الموسم، ليرتقي بذلك من المركز الأخير إلى المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.

هدف بالوتيلي كان الوسيلة التي وصل بها بريشيا إلى غايته الأهم، الثلاث نقاط، في المباراة الأولى للمدرب الراحل العائد ماسيمو سيلينو، الذي أُقيل منذ أسابيع ثم عاد من جديد خلفًا لجروسو الأسبوع الماضي.

الدولي الإيطالي تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لقد حان الوقت لنفوز بمباراة، لقد حاولنا في مرات عديدة، واليوم كانت مباراة صعبة للغاية، إلا أن الأمور تتحول وتسير ببطء إلى الأفضل.".

كما أضاف "آمل أن تأتي لنا النتائج الإيجابية من الآن فصاعدًا. لقد شعرت ببعض الآلام قبل المباراة، ولكنني لم أستطع أن أقف مكتوف الأيدي، كان عليّ أن أفعل شيئًا من أجل تحسين وضع بريشيا.".

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واستطرد "تسجيل الأهداف هو أمر مثير للغاية، ولكنني لا أهتم به بالدرجة الأولى، بالطبع هو أمر جميل، ولكن الأهم بالنسبة لي هو إنقاذ بريشيا، أكرس مسيرتي حاليًا من أجل تحقيق ذلك الهدف.".

وأتم متحدثًا عن المنتخب الإيطالي والمشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة، حيث قال "البطولة لا تزال بعيدة، الجميع يريد أن يلعب، لكن المهم الآن بالنسبة لي هو إنقاذ بريشيا وأن يتحسن أدائي في المباراة المقبلة.".

يجدر الإشارة إلى أن بهدف اليوم يصير السوبر ماريو قد سجل 50 هدفًا خلال 131 مباراة خاضها في مسيرته بالدوري الإيطالي مع ثلاثة فرق مختلفة، إنتر وميلان وأخيرًا بريشيا.