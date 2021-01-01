"بالنسبة لي مارادونا لا يزال حيًا"

سائق دييجو أرماندو مارادونا لا يستطيع تصديق أن أسطورة الأرجنتين قد توفي!

أعرب سليمان نيليسري سائق النجم الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا عندما كان يعيش في الإمارات العربية المتحدة عن حزنه لوفاة أسطورة كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" على لسان السائق، وأكد خلالها أن مارادونا كان يثق فيه لأبعد الحدود.

وقال نيليسري: "أتذكر مارادونا على أنه الشخص الجيد الذي يبتسم طوال الوقت، لقد كنت سعيدًا وأحببت دبي وكل ثانية أمضيتها بجواره كانت ممتعة بالنسبة لي".

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وأضاف: "أمضيت حوالي سبع سنوات بجواره كالسائق الخاص به، وتلك كانت الفترة الأسعد في حياتي، وقابلته لأول مرة في أغسطس 2011".

وأكمل: "لقد كان يثق في للغاية، ويمنحني الكثير من الحرية في الاعتناء به وبعائلته عندما كان يغيب عن المنزل".

وأردف: "لقد ترك لنا الكثير من الذكريات الرائعة، وبالنسبة لي لا يزال حيًا، أتمنى أن أزور مقبرته في أحد الأيام".

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي بنهاية العام الماضي، بسبب أزمة قلبية، ولا تزال التحقيقات جارية في وفاته حيث يوجد اشتباه في إهمال طبي.