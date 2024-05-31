"سأحاول ألا أبكي" .. بالميراس يمنح إندريك وداعًا لا ينسى قبل انتقاله إلى ريال مدريد

الفتى المدلل يسجل آخر ظهور مع عملاق البرازيل

ودع الفتى البرازيلي الشاب إندريك، جماهير فريقه بالميراس في مشهد رائع بعدما خاض مباراته الأخيرة مع فريق طفولته، فجر اليوم الجمعة.

ويستعد الموهبة البرازيلية للانتقال إلى ريال مدريد، حيث كان قد وقع للعملاق الإسباني، لكن تأخر انضمامه للفريق بسبب صغر سنه.

وكانت المباراة التي لعبها إندريك فجر اليوم أمام سان لورينزو في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس ليبرتادوريس، هي الأخيرة التي سيشارك فيها اللاعب بقميص بالميراس، حيث سينضم الآن لمعسكر منتخب البرازيل استعدادًا لكوبا أميركا في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفوجئ إندريك فور نزوله إلى أرض الملعب بقيام جماهير فريقه برفع "تيفو" ضخم في المدرجات يحمل صورته مع رسالة "نراك لاحقًا"، ولم يستطع منع دموعه حيث توجه إليهم بالتحية قبل انطلاق اللقاء.

ومن ثم، غادر إندريك (17 عامًا) المباراة بعد 70 دقيقة، وسط تصفيق جديد لا يُنسى وعناق من مدربه أبيل فيريرا، ثم توجه إلى غرفة خلع الملابس، حيث بدا متأثرًا بهذا الوداع وبالكاد لمس الكرة 20 مرة.

وقال إندريك في تصريحاته عقب اللقاء: "أنا سعيد وحزين في نفس الوقت، لأن لدي الكثير من الامتنان لكل ما فعله بالميراس في حياتي".

وأضاف: "من الصعب التحدث الآن، لكني سعيد جدًا. لقد بكيت بالفعل وسأحاول ألا أبكي مرة أخرى".