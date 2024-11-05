"ظننتها وسادة وكادت أن تكسر قدمي" .. رأس خنزير "حقيقية" تثير ذعرًا في الدوري البرازيلي

سقوط بالميراس في صراع المنافسة

شهدت مباراة كورينثيانز وضيفه بالميراس في الدوري البرازيلي، حدثًا غريبًا، بعدما قامت الجماهير بإلقاء "رأس خنزير" حقيقية في أرضية ملعب المباراة.

وسقط بالميراس، في فخ الخسارة أمام مضيفه كورينثيانز على ملعب "أرينا كورينثيانز بنتيجة (0-2)، مساء أمس الإثنين، في المرحلة الـ32 من الدوري البرازيلي.

وأثناء تنفيذ يوري ألبرتو لاعبا كورينثيانز ركلة ركنية، فوجئ بإلقاء الجماهير "رأس خنزير" حقيقية على العشب الأخضر، ليذهب إليها ويركلها بقدمه خارج المستطيل الأخضر.

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وعقب المباراة، تحدث يوري ألبرتو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام برازيلية، قائلًا: "فوجئت بإلقاء هذه الرأس في الملعب، لم أدرك في البداية حقيقة أنها رأس خنزير، اعتقدت أنها وسادة وتوجهت إلى الخط لأركلها خارج الملعب، وبعدها أدركت الأمر.. يا إلهي لقد كانت رأس خنزير، كدت أن أؤذي قدمي".

وأضاف: "لقد كان أسبوعًا صعبًا، أنا سعيد لأنني شاركت في الهدفين، حققنا 3 انتصارات على التوالي وسنقاتل من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري البرازيلي".

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد كورينثيانز، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي، إلى 38 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد بالميراس، الذي تلقى خسارته السابعة في البطولة عند 61 نقطة من 32 مباراة، بفارق 3 نقاط خلف بوتافوجو "المتصدر"، الذي خاض 31 لقاء فقط بالبطولة.