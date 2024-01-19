باللون الأزرق .. رونالدو يتباهى بسيارته الجديدة "المبهرة"

خصائص فريدة لسيارة رونالدو الجديدة

تباهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، بسيارته الجديدة، التي تعد هي الأولى من نوعها، لتنضم إلى سياراته التي يمتلكها.

ويمتلك رونالدو العديد من السيارات من الأنواع المختلفة، بداية من أستون مارتن إلى لمبورجينين مرورًا بالرولز رويس ومرسيدس وغيرها من الماركات العالمية الفخمة.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" صورتين جديدتين، الأولى مع ابنته بيلا إزميرالدا، والثاني مع سيارته الجديدة من طراز جديد من شركة فيراري بوروسانجيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعد السيارة هي النموذج الحصري للشركة، فهي أول سيارة دفع رباعي تنتجها شركة السيارات الإيطالية بقوة 715 حصانًا، والقدرة على الوصول إلى 100 كلم في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط!

ووصلت قيمة السيارة الجديدة لرونالدو إلى أكثر من 440 ألف يورو، ويمكن أن تكون أعلى قيمة بعد إضافة بعض الإضافات إليها، أو تخصيصها إلى رونالدو.

ولون السيارة هو الأزرق الداكن، وهو اللون الذي يرتديه رونالدو في الصورة التي التقطها معها، حيث كان يرتدي طقم كامل من ماركة "جوتشي" الفاخرة، والذي يبلغ قيمته 2750 يورو.