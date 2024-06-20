"بالكاد يتحرك واختفى بعد الهدف" .. أسطورة منتخب إنجلترا يفتح النار على هاري كين

الأمير الإنجليزي لم يقدم الأداء المنتظر رغم الهدف

فتح الإنجليزي جاري لينكر، النار على هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بعد ظهوره المتواضع خلال مواجهة الدنمارك في "يورو 2024".

وسجل هاري كين هدف تقدم إنجلترا، في المباراة التي انتهت بالتعادل (1-1) مع الدنمارك، اليوم الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الأمم الأوروبية.

وخرج هاري كين لحساب بديله أولي واتكينز في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، حيث تراجع مستواه كثيرًا بعد تسجيله لهدف التقدم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جاري لينكر في تصريحات لشبكة "BBC" البريطانية، إن هاري كين لم يقدم الأداء المتوقع منه وأنه كان "بالكاد يتحرك" ولا يضغط على دفاعات المنافس.

وأضاف لينكر: "إنجلترا لم تقدم الضغط كما يجب لأن هاري كين تخاذل عن أداء دوره، وإذا كنت تريد الضغط، فيجب أن يكون المهاجم هو أول مدافع في الملعب".

وتابع: "كين لم يضغط في الشوط الأول، إنه كان بالكاد يتحرك، ثم تراجع الفريق إلى العمق وهو ما فعله كين أيضًا، وحتى عندما كان منتخبنا يحصل على الكرة، لم يجد أي حلول للتقدم. لا أفهم السبب في ذلك".