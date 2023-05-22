بالفيديو والدليل فينيسيوس يرد .. "العنصرية جريمة وعدم محاربتها تورط فيها"

علي رفعت
Vinicius Real Madrid AnfieldJuan Jiménez / GOAL
فالنسيا vs ريال مدريدفالنسياريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجافينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور ينشر فيديو جديد!

رد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على الأحاديث التي تقول أن ما تعرض مع من عنصرية ضد فالنسيا في الدوري الإسباني هي مجرد حالات فردية.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره جناح ريال مدريد عبر حسابه في موقع "إنستجرام"، وكتب عليه: "كل مباراة خارج ملعبي هي مفاجأة غير سارة، كان هناك رغبات في الموت ودمية مشنوقة وصرخات كثيرة، كلها مسجلة، لكن دومًا الإجابة تكون حالات فردية".

وأضاف: "هذه ليست حالات فردية، هذه حلقات مستمرة تتزايد وتنتشر في إسبانيا كلها، ما المتبقي حتى نعاقب هؤلاء؟ هذه ليست كرة قدم، هذا أمر غير إنساني".

وتضمن مقطع الفيديو لقطات من ملاعب عديدة شهدت حوادث عنف لفظي ضد فينيسيوس، سواء بالسباب أو تمني الموت أو العنصرية.

جدير بالذكر أن ما حدث في مباراة فالنسيا تسبب في الكثير من الأصداء الواسعة حول العالم، وتم إطلاق حملات دعم للنجم البرازيلي من عدة أشخاص لعل أبرزهم رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم والبرازيل.

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