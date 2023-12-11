بالفيديو| مورينيو يستعين بـ"طفل" لإنقاذ روما!

استدعى جامع الكرات لنقل تعليماته

واقعة غريبة شهدتها مواجهة روما وفيورنتينا أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

استعان جوزيه مورينيو مدرب روما بحامل الكرات لإرسال تعليماته خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "الأولمبيكو".

في الدقيقة 89، كانت النتيجة تشير إلى التعادل (1-1)، ويعاني 9 لاعبين من روما بعد طرد زميليهما "نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأظهرت الكاميرات مورينيو وهو يتحدث مع أحد الأطفال من حاملي الكرات بجوار مقاعد البدلاء، قبل أن يطالبه بإرسال ورقة، دون عليها ملاحظاته، إلى حارس "الذئاب" روي باتريسيو.

التقطت شبكة DAZN العالمية محتوى الرسالة عبر كاميراتها، إذ جاءت تعليمات من مورينيو للحارس بضرورة تثبيت الثنائي ستيفان الشعراوي وإدواردو بوفي على القائم القريب للتغطية في الكرات الثابتة.

وأضافت أن المدرب البرتغالي أراد وضع اثنين من لاعبيه على القائم القريب، بعد خسارة لاعب قوي في ألعاب الهواء مثل لوكاكو.

قرأ باتريسيو الرسالة وأعاد الورقة إلى فتى الكرات، الذي قال إنه سيحتفظ بها كونها "لحظة أصبح فيها لفترة وجيزة جزءًا من طاقم مورينيو".

بهذا التعادل، وقع فريق "الذئاب" في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024-2023، برصيد 25 نقطة، فيما وصل منافسه فيورنتينا للنقطة 24 في المركز السابع.