بالفيديو: الاتحاد يتعثر بتعادل مخيب للآمال أمام التعاون

مباراة مثيرة..

فشل الاتحاد في استغلال تعثر منافسيه، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع ضيفه التعاون، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة يوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الهلال هو الآخر يوم الخميس مع الشباب بهدفين لكل فريق، لذلك كانت الفرصة مواتية للاتحاد إن تمكن من الفوز على التعاون أن يبتعد بصدارة الدوري، إلا أن سكري القصيم كان له رأي آخر.

ونجح الهداف البرازيلي رومارينيو في افتتاح التسجيل للعميد في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول عبر ركلة جزاء.

⚽️🎥 د27’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " رومارينهو " #الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/WycVbK81gt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 24, 2021

الاتحاد كان قريبًا من إضافة أكثر من هدف لولا الرعونة أمام المرمى، وهو ما أتى بنتيجة عكسية، إذ استطاع ياجو سانتوس من إدراك التعديل للتعاون في الدقيقة 74.

⚽️🎥 د74’ شاهد هدف التعادل للتعاون عن طريق " إياغو سانتوس " #الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/o30eKQvVVx — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) September 24, 2021

ورغم محاولات زملاء أحمد حجازي الخروج بنقاط المباراة الثلاث، إلا أنهم اصطدموا باستبسال دفاعي كبير من قبل الضيوف جعلهم يرضون في النهاية بنقطة واحدة.

بهذا التعادل يصل الاتحاد إلى النقطة الثالثة عشر في صدارة ترتيب الدوري، فيما يستمر التعاون متذيلًا للبطولة برصيد ثلاث نقاط فقط.

الجدير بالذكر أيضًا أنه ولحساب نفس الجولة نجح أبها في تحقيق فوز كبير على ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدف.