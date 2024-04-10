"بالعربية" .. رسالة خاصة من بنزيما إلى "الجميع"

"الحكومة" يتحدث

أرسل نجم الاتحاد كريم بنزيما رسالة خاصة إلى متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

ويتواجد المهاجم الفرنسي مع بعثة ناديه في أبو ظبي لخوض غمار منافسات السوبر السعودي، إذ ساهم في انتصار ناديه على الوحدة 2-1 بنصف النهائي الإثنين الماضي.

ونشر بنزيما رسالة عبر حسابه على "X" بعث فيها التهاني باللغة العربية والفرنسية بمناسبة عيد الفطر وقال: "السلام عليكم، عيد مبارك للجميع، تقبل الله منا ومنكم".

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واجتمع لاعبو الاتحاد والهلال، طرفا النهائي، صباح الأربعاء بمسجد الشيخ زايد في أبو ظبي لحضور صلاة العيد في الصباح الباكر، قبل استكمال الاستعدادات للمباراة المرتقبة.