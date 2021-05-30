بالصور: الكشف عن قميص ريال مدريد الجديد

ليس رسميًا حتى اللحظة ولكن انتهى كل شيء..

.كشفت صحيفة آس الإسبانية عن قميص ريال مدريد للموسم الجديد قبل أن يقوم النادي الملكي بإعلان التصميم الرسمي للزي الخاص بموسم 2021/2022

وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورًا لقميص ريال مدريد الذي سيرتديه الموسم المقبل، والذي حمل ألوانًا مختلفة عن المعتادة للنادي الملكي.

وبحسب الصورة التي نشرها موقع "فوتي هيدلاينز"، فإن قميص الريال الجديد سيحتوي على اللون الأزرق بصورة أكبر على الذراعين والرقبة، مع بعض الطلاء من اللون البرتقالي.

وبدورها نشرت آس صورًا لمارسيلو وفرانشيسكو إيسكو وفيرلاند مندي وماركو أسينسيو وهم يرتدون القميص الجديد في صور مسربة من تلك التي سيقدم بها ريال مدريد رسميًا طاقمه للجماهير.

كما أن المفاجأة ستكون لون القميص البديل، إذ أنه سيكون أزرق اللون في الموسم المقبل مع وضع اللون البرتقالي حول الرقبة.

وبحسب الموقع، فإن قميص ريال مدريد الأساسي بهذه الألوان هو تكريم لساحة سيبيليس،"Plaza de Cibeles"، المكان الذي يجتمع فيه دائمًا جماهير الميرينجي عند النجاحات.

سواءً الأزرق أو البرتقالي، هذه هي الألوان التي يمكن رؤيتها نهارًا وليلًا في المكان الذي يعتبر رمزًا من رموز تجمعات ريال مدريد.

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ولا يُعرف حتى الآن موعد الإعلان الرسمي عن القميص وموعد ارتداء ريال مدريد له، وإن كان من المتوقع أن يكون في شهر مايو المقبل كما تجري العادة دائمًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد خرج بموسم صفري بعد توديع مبكر لكأس الملك والخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والحصول على وصافة الدوري الإسباني.