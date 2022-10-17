بالشيشة .. مودريتش يحتفل بالانتصار على برشلونة!

بطريقة غير متوقعة، لوكا مودريتش يحتفل بالانتصار على برشلونة ممسكًا بالشيشة.

احتفل لاعبو ريال مدريد بطرق مختلفة بالفوز على برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد، لكن الاحتفال الأغرب كان من نصيب الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

ريال مدريد حقق الفوز على برشلونة بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة الجولة التاسعة لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

لاعبو ريال مدريد تجمعوا بعد المباراة في منزل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، للاحتفال بعيد ميلاد صديقته مينا بونينو.

وظهرت عدة صور تجمع نجوم ريال مدريد وزوجاتهم وصديقاتهم خلال الحفل، ومن بينهم لوكا مودريتش، وداني كارباخال، ولوكاس فاسكيز، ودافيد ألابا وآخرين.

لكن الغريب كان أن مودريتش ظهر وهو يمسك الشيشة في يده، ما يُظهر جانبًا غير متوقع من حياة النجم الكرواتي المخضرم.

مينا بونينو نشرت مجموعة من الصور للحفل عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على إحداها قائلة: "هكذا يفوز ريال مدريد"، في إشارة لواحد من أشهر هتافات جماهير النادي الملكي.

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اللطيف في الأمر، أن حفل عيد ميلاد مينا بونينو تزامن مع حصول فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في الكلاسيكو، ليكون الاحتفال في منزل الثنائي مزدوجًا.