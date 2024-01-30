بالشرط الجزائي.. مانشستر يونايتد يستعد لخطف مطرود برشلونة وتشيلسي على الخط

صفقة جديدة على وشك الإتمام..

يطمح مانشستر يونايتد لإنهاء سوء الانتقالات الشتوية بصفقة تعزز خط هجومه، ويبدو أنه يجد في مارتين برايثوايت لاعب إسبانيول هدفًا مرشحًا بقوة.

هداف دوري الدرجة الثانية الإسبانية برصيد 12 هدفًا لديه شرط جزائي بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني يستطيع بها مانشستر يونايتد حسم الصفقة الآن، ويستمر هذا الشرط في حالة تأهيل إسبانيول لليجا، لكن إذا استمر إسبانيول في الدرجة الثانية فتنهار قيمة الشرط الجزائي إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

هذه هي المفاضلة الوحيدة الآن في ذهن يونايتد، الذي يرى في المهاجم الدنماركي خيارًا جيدًا لتدعيم هجوم الشياطين في ظل تذبذب مستوى كل من ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن يونايتد ليس وحيدًا في هذا الطرح، تشيلسي أيضًا يطمح للدخول على خط التفاوض مع الدولي الدنماركي.

يذكر أن برايثوايت كان قد انضم لبرشلونة في موسم 2019-2020 من صفوف ليجانيس في صفقة قوبلت بانتقادات عديدة، وظهر المهاجم الدنماركي في 58 مباراة رفقة الكتالونيين مسجلًا 10 أهداف.