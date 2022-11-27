بالرغم من خروجه .. بنزيما بطل العالم حال تتويج فرنسا بالمونديال!

بطل عالم بدون أي دقيقة لعب!

لا يزال كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا يملك فرصة وضع اسمه ضمن أبطال كأس العالم، على الرغم من استبعاده من قائمة الديوك الزرقاء في مونديال 2022.

كشفت شبكة "RMC" الفرنسية أن كريم بنزيما سيُدون ضمن أبطال كأس العالم 2022 في حال تحقيق المنتخب الفرنسي للمونديال.

وحسب التقرير الفرنسي، فقد أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه سيمنح 26 ميدالية إلى الاتحاد الفرنسي تقابل عدد اللاعبين في قائمة المدرب ديدييه ديشان، حال تتويجهم باللقب.

وهذا يعني أن بنزيما سيحظى بمكانة بطل العالم بمجرد أن يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم ميداليته والتي يجب أن تذهب إليه كونه أحد اللاعبين الذين تواجدوا في القائمة الرئيسية للديوك قبل أن يخرج منها في الساعات الأخيرة قبل انطلاق المونديال، ورفض ديشان ضم لاعب بديل لبنزيما ليظل هناك 25 لاعبًا فرنسيًا فقط في قطر.

بنزيما خرج من قائمة أبطال العالم 2018، بسبب تعرضه لإصابة بتمزق عضلي في الفخذ الأيسر منعته من المشاركة رفقة منتخب بلاده في المونديال.