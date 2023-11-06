بالرغم من التراجع .. تين هاج مستمر في مانشستر يونايتد بأوامر عليا!

تين هاج سيستمر مع الشياطين الحمر...

يعاني مانشستر يونايتد، بشكل كبير هذا الموسم من تراجع الأداء والنتائج تحت قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، إذ مر الفريق بأسوأ بداية له في الدوري الإنجليزي منذ 61 عامًا.

وتعرض المدرب الهولندي، إلى هجوم كبير من الجماهير، وربطته الصحافة الإنجليزية بالرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، وكشفت بعض المصادر أن إدارة مانشستر بدأت بالفعل في بحث عن بديل لتين هاج.

ومن جانبها أفادت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن إريك تين هاج، يحصل على دعم السير أليكس فيرجسون، أسطورة مانشستر يونايتد، ويرفض رحيله في الوقت الحالي.

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وأكدت الصحيفة أن أليكس فيرجسون، يعتقد أن تين هاج يمتلك الشخصية والعقلية المطلوبة لتغيير الفريق، وعودته مرة أخرى إلى طريق البطولات، الغائبة عن الشياطين الحمر منذ سنوات، وسيعمل على اقناع الإدارة بالتمسك بالمدرب وعدم إقالته.

ويواجه مانشستر يونايتد، نظيره كوبنهاجن الدنماركي، مساء الأربعاء القادم ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويحتاج الشياطين الحمر إلى الفوز للحفاظ على حظوظهم في التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة.