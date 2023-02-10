"بالرداء الأبيض" زين الدين زيدان يرد على شائعات تدريب ريال مدريد!

زيدان يستخدم الرداء الأبيض والسكيت بورد للرد على أنباء تدريب ريال مدريد!

وسط أنباء عن عودة زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد ظهر الأسطورة الفرنسية وهو يستمتع بعطلته خلال الفترة الأخيرة بعد ابتعاده بشكل مؤقت عن مقعد المدير الفني.

زيدان لم يدرب أي نادٍ منذ الرحيل عن ريال مدريد في نهاية موسم 2021، مع انتظاره الحصول على فرصة تدريب منتخب فرنسا.

وأثارت تقارير إسبانية خلافة زيدان لكارلو أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد لولاية ثالثة، ويبدو أن المدرب البالغ من العمر 50 عامًا رد على هذه الشائعات بطريقته الخاصة.

ونشر زيدان فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وهو يلعب "بالسكيت بورد" مرتديًا ملابس رياضية بيضاء.

الجدير بالذكر أن زيدان خلال ولايتين في القيادة الفنية لنادي ريال مدريد حقق الدوري الإسباني مرتين، ودوري أبطال أوروبا ثلاث مرات وكأس السوبر الإسباني مرتين وكذلك السوبر الأوروبي في نسختين، وكأس العالم للأندية مرتين.