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كأس الاتحاد الأفريقي

بالدموع - هيثم فاروق: لاعبو الزمالك رجال واستحقوا اللقب

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الزمالك يتوج بالكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عبر هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك وفينورد الهولندي السابق، عن سعادته البالغة بتتويج القلعة البيضاء بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فاروق انهمر في البكاء بعد انتهاء المباراة بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

وقال هيثم فاروق خلال تواجده بالاستوديو التحليلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "لاعبو الزمالك رجال، ويستحقون التتويج باللقب الإفريقي".

هيثم فاروق تابع: "مبروك للجماهير تحقيق اللقب، ونادي الزمالك عريق ويستحق لقب الكونفدرالية".

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وأنهى لاعب الزمالك السابق حديثه قائلًا: "اتركوني الآن لأنني أبكي فرحًا بالتتويج القاري".

الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد التعادل بهدف لمثله، في مجموع الفريقين.

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