بالدموع - هيثم فاروق: لاعبو الزمالك رجال واستحقوا اللقب

الزمالك يتوج بالكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك وفينورد الهولندي السابق، عن سعادته البالغة بتتويج القلعة البيضاء بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.

فاروق انهمر في البكاء بعد انتهاء المباراة بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

وقال هيثم فاروق خلال تواجده بالاستوديو التحليلي عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية: "لاعبو الزمالك رجال، ويستحقون التتويج باللقب الإفريقي".

بطل اللحظات الرائعة دائمًا.🔝



حقق الثلاثية من قبل مع #الأهلي في السعودية، والآن يُتوج ببطولة الكونفدرالية مع #الزمالك .🏆#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/DoHF5mF3nB — جول مصر (@goaleg) May 26, 2019

هيثم فاروق تابع: "مبروك للجماهير تحقيق اللقب، ونادي الزمالك عريق ويستحق لقب الكونفدرالية".

وأنهى لاعب الزمالك السابق حديثه قائلًا: "اتركوني الآن لأنني أبكي فرحًا بالتتويج القاري".

الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد التعادل بهدف لمثله، في مجموع الفريقين.