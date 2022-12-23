البشت العربي على جدران شوارع الأرجنتين .. تخليد لحظة رفع ميسي لكأس العالم!

لقطة ميسي بالبشت العربي خلدت في التاريخ وعلى جدران الأرجنتين!

تم كشف النقاب عن جدارية جديدة في شوارع الأرجنتين تخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم الذي حققه مؤخرًا لصالح منتخب بلاده.

جاء هذا بعد أيام قليلة من انتهاء البطولة التي أقيمت في قطر، وحققها المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح على حساب المنتخب الفرنسي.

الجدارية شهدت وجود ميسي وهو يرفع كأس العالم، وهو يرتدي البشت العربي الذي ظهر به أثناء مراسم التتويج باللقب الذي انتظره لسنوات.

وكان ارتداء ميسي للزي العربي قد تسبب في بعض الجدل في الأوساط الرياضية بين ممتعض وداعم، واستمر ذلك الجدل لأيام بعد النهائي.

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد سجل مرتين في المباراة النهائية قبل أن يحسم الفريق اللقب بعد تصدي إيميليانو مارتينيز لركلة وإهدار المنتخب الفرنسي لأخرى.