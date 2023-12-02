بالأفعال .. "فهد بن نافل أثبت أن فوز الهلال على النصر بطولة!"

الهلال يتعامل مع فوزه بالديربي بأنه حقق بطولة!

SHAHID

حقق فريق نادي الهلال انتصارًا رائعًا على غريمه النصر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 15 "الرياض إكسبو 2030" ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلق الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي على المكافأة التي رصدها فهد بن نافل رئيس الهلال إلى لاعبيه بعد الفوز في ديربي الرياض.

وجاء نص تغريدة المريسل كالآتي: "في تاريخي الإعلامي كله، لم أشاهد أو أسمع عن رئيس نادي قدم مكافأة للاعبيه 100 ألف، ونحن في الثلث الأخير من الدور الأول".

وأضاف: "حدث ذلك بعد لقاء الأمس بين النصر والهلال، ليثبت الهلاليين أن الفوز على النصر بطولة كما قال أسطورة الهلال سامي الجابر، ولكن هذه المرة بالأفعال، مبروك البطولة للهلال".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وحرص فهد بن نافل على التواجد في غرفة ملابس نادي الهلال بعد نهاية ديربي الرياض، حيث احتفل مع اللاعبين وأخبرهم بأنه سيقوم بصرف 100 ألف ريال مكافأة لكل لاعب بعد الانتصار في الديربي.

SHAHID