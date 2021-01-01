بالأرقام.. هل تخاذل ميسي في الكلاسيكو أمام ريال مدريد؟

الأرقام تتحدث..

عجز ليونيل ميسي عن مساعدة برشلونة على الفوز أمام ريال مدريد في كلاسيكو الكرة الإسبانية، وتلقى النادي الكتالوني هزيمة بهدفين لهدف بملعب ألفريدو دي ستيفانو.

الكثير من علامات الاستفهام وُجِهت نحو أداء ميسي في الكلاسيكو، فما بين من يرى أنه قدّم بالفعل أداءً جيدًا لكن التوفيق لم يحالفه، مع وجهة نظر أخرى بأنه "تخاذل".

الأرقام هنا هي من يمكن أن تجيب بإيضاح ماذا فعل البرغوث تفصيليًا أمام الميرنجي، والبداية من أنه سدد كرتين فقط على مرمى تيبو كورتوا بين القائمين والعارضة.

في الوقت نفسه، فقام مدافعو ريال مدريد بمنع 5 تسديدات أطلقهم ميسي تجاه مرمى كورتوا، في الوقت الذي نجح فيه الأرجنتيني بالمراوغة 7 مرات من 9 محاولات.

الفرصة لميسي للتسجيل من ركلات الحرة أتت ثلاث مرات، لكن صاحب الـ33 عامًا سدد مرتين في الحائط البشري، والمرة الثالثة في يد الحارس كورتوا باللحظات الأخيرة.

كما قدّم ميسي لزملائه 5 عرضيات، 2 منهم وصلا إلى الهجوم الكتالوني، في الوقت الذي نجح فيه في تمرير كرتين طوليتين.

بقيّت الإشارة إلى أن ميسي قدم تمريرتين مفتاحيتين على مدار التسعين دقيقة، لكنه عجز عن التسجيل أو الصناعة المباشرة لأي أهداف لكتيبة المدرب رونالد كومان.

ورغم وجود بعض السلبيات في أرقام ليو، إلا أنه تمتع بدقة تمرير وصلت إلى 89%، ونجح في كسب 10 من 19 التحام على الأرض مع لاعبي الريال.

الجدير بالذكر أن الكرة الأخطر على الإطلاق لميسي في المباراة كانت مع نهاية الشوط الأول، عندما أرسل ركنية مباشرة تجاه المرمى ولسوء حظه أتت في القائم الأيسر لكورتوا.

الآن، عرضنا لكم كافة أرقام ميسي في المباراة سواءً السلبية أو الإيجابية، ليبقى السؤال.. هل تخاذل الأرجنتيني أم أنه قدّم مباراة جيدة ظلمته فيها النتيجة فقط؟ الإجابة لك عزيزي القارئ.