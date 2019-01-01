بالأرقام| تعطل قطار توتنهام.. وبشرى خير لأياكس

أياكس لم يخرج بشباك نظيفة منذ آخر نهائي وصل إليه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق أياكس أمستردام الهولندي فوزاً غالياً للغاية على مضيفه توتنهام هوتسبر بهدف نظيف.

سجل هدف الفوز دون فان دي بيك في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ليبقى الحسم في لقاء الإياب بأمستردام يوم الأربعاء 8 مايو.

أياكس حقق رقماً مميزاً في تلك المباراة، حيث حافظ على نظافة شباكه خارج ملعبه لأول مرة بالأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا منذ 17 ابريل 1996، حين تغلب على باناثينايكوس اليوناني 3-0 في نصف النهائي.

بالمناسبة، شهدت تلك المرة آخر تأهل للفريق إلى نهائي البطولة، والذي خسره أمام يوفنتوس.

على الناحية الأخرى فشل توتنهام في التسجيل بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في 21 مباراة.