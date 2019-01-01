بالأرقام | بيرو عقدة تشيلي في كوبا أمريكا

تعرف على أبرز أرقام مواجهة تشيلي وبيرو

فجّر منتخب بيرو مفاجأة في نصف نهائي كوبا أمريكا وأقصى تشيلي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة ليواجه البرازيل في المباراة النهائية.

ثنائية جاءت في الشوط الأول عن طريق إديسون فلوريس و يوشيمار يوتون قبل أن يحسم باولو جيريو ديربي المحيط الهادئ بالهدف الثالث في الدقيقة 91.

وتمكن تشيلي من الحفاظ على نظافة شباكه في الأدوار الإقصائية خلال آخر نسختين في البطولة ولم يتلقى سوى 4 أهداف فقط كلهم من بيرو بواقع هدف في نصف نهائي 2015 و3 أهداف في النسخة الحالية.

واستطاع بيرو إقصاء جاره من نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد أنّ وصل في 4 مناسبات من آخر 5 مرات تواجده بها في هذا الدور وهو أول خروج لتشيلي منذ 1999.

2 - Perú 🇵🇪 es el único equipo que le ha hecho goles a 🇨🇱 en partidos de eliminación directa en Copa América desde 2015: lo hizo en las semifinales de 2015 y en las de 2019. Villano. #CopaAmerica pic.twitter.com/pfCrJ3uSgk — OptaJavier (@OptaJavier) July 4, 2019

ويرجع آخر مرة وصلت فيها بيرو للنهائي عام 1975 وقتها حققت اللقب على حساب كولومبيا.

ونجح ريكاردو جاريكا، مدرب بيرو، في الاستفادة من إيديسون فلوريس والذي سجل 13 هدفًا دوليًا كلها تحت قيادة المدرب ليصبح ثاني هدافين أحفاد الإنكيين بعد باولو جيريرو صاحب الـ 16 هدفًا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها بيرو على تشيلي بثلاثية نظيفة في مباراة بكوبا أمريكا، وكانت الأولى عام 1949 في البرازيل أيضًا.

وخطف باولو جيريرو رقم إيدوارد فاراجاس وأصبح الأكثر تسجيلًا في تاريخ المواجهات بين البلدين بواقع 13 هدفًا.

ونجح بيدرو جاليسي في التصدي إلى 7 كرات من بينها ركلة جزاء أمام تشيلي وهو أفضل سجل لحارس مرمى في تاريخ مواجهات البلدين.

جدير بالذكر أنّ بيرو خسرت في دور المجموعات من البرازيل بخماسية نظيفة وسوف تتكرر المواجهة في النهائي.