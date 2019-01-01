بالأرقام براج يفضح أداء برشلونة الأسوأ منذ سنوات

النادي الكتالوني يفشل في العودة للمسار الصحيح من بوابة دوري أبطال أوروبا

فشل نادي برشلونة الإسباني في تحقيق الفوز على ضيفه سلافيا براج في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حيث تعادل النادي الكتالوني على أرضه وأمام جماهيره سلبيًا.

ظهرت كتيبة المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي بأداء سيء للغاية وذلك بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام ليفانتي في بطولة الدوري بنتيجة 3-1 خارج الديار.

وترجم ذلك الأداء أرقام سيئة للغاية على كتيبة البلوجرانا، حيث أنه للمرة الأولى منذ عام 2012 يخرج فريق الكتالوني دون تسجيل أهداف في مرمى خصمه على كامب نو في دور المجموعات من البطولة الأوروبية، كانت آخر مباراة حدث بها ذلك أمام بنفيكا في ديسمبر 2012.

رجل رائع 👍 - رجل مخيب👎



الأفضل والأسوأ في مباراة برشلونة وسلافيا براج 👇#أوروبا_مع_جول — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 5, 2019

وعلى جانب آخر كانت المباراة هي الأولى التي يفشل بها برشلونة في التسجيل على كامب نو بجميع البطولات منذ فبراير 2018 أمام خيتافي في اللقاء الذي انتهى أيضًا بالتعادل السلبي.

يذكر أن الكثير من الانتقادات تتجه للمدرب الإسباني بعد أداء الفريق المتراجع منذ بداية الموسم وعقب فضائح دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام ليفربول وقبله أمام روما.