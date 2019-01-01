بافارد: وافقت على بايرن ميونخ للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

تعرف على تصريحات بافارد حول مستقبله في بايرن ميونخ ومركزه المفضل

أكد بينجامين بافارد، لاعب شتوتجارت الألماني، سعادته بالانضمام إلى بايرن ميونخ مؤكدًا أنّ هدفه حصد البطولات وخوض مباريات دوري أبطال أوروبا.

بافارد انضم إلى بايرن ميونخ مقابل 35 مليون يورو بداية من الموسم المقبل.

وقال بافارد في تصريحات صحفية: "هناك العديد من الفرق التي رغبت في التعاقد معي ولكني رفضت تمامًا فكرة الرحيل حتى جاء عرض بايرن ميونخ ولم أتردد في القبول".

وتابع: "رغبتي دائمًا الفوز بجميع البطولات ورفع الألقاب وبايرن ميونخ مكان مناسب لمساعدتي على ذلك، حينما كنت في أليانز أرينا وفي النفق المؤدي للمباراة شاهدت لاعبي البافاري وتمنيت أن أكون معهم".

بطل كأس العالم الأخيرة مع فرنسا أشار إلى أنّه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع بدلًا من الظهير، إلا أنّه مستعد لشغل أي مركز بما يناسب أفكار المدرب.

وأوضح: "أستطيع اللعب في مركز قلب الدفاع أو على الرواق الأيمن أو الأيسر ولكني أتأقلم سريعًا وأحاول أن أكون الأفضل".

يا له من منظر. يا لها من لقطة! 😍



أليانز أرينا.. جنة بايرن ميونخ! ⚽️❤️



(📸: IG/fcbayern) pic.twitter.com/ckeKdixY69 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

واختتم: "سعيد لأنني سألعب في ميونخ الموسم الماضي وأتدرب مع لاعبين كبار وأشارك في دوري أبطال أوروبا والذي سيسمح لي بالتطور".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ لم يحقق لقب دوري أبطال أوروبا منذ 2013 كما خرج من ثمن نهائي النسخة الحالية.