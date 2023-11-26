باع المباراة! .. اتهامات صادمة لمسؤول الحزم بعد فوز الهلال التاريخي

تسعة أهداف من توقيع لاعبي الهلال فتحت باب التشكيك في مسؤول الحزم..

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حملة تشكيك كبرى اجتاحت الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية عقب مواجهة الهلال والحزم، متهمين مسؤولي الأخير بـ"التلاعب في نتيجة المباراة"!

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اللقاء انتهى بفوز الزعيم بتسعة أهداف نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

هذا الانتصار التاريخي دفع البعض بتوجيه أصابع الاتهام لأحمد الحربي؛ المدير التنفيذي لكرة القدم في الحزم، كونه كان لاعبًا سابقًا في الهلال، مشككين في نزاهته، حتى وصل الأمر لاتهامه بـ"تفويت" اللقاء لصالح الأزرق.

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أحد الجماهير المشككة – على سبيل المثال لا الحصر - كتب عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أحمد الحربي لاعب هلالي سابق، المدير التنفيذي لنادي الحزم حاليًا، متعصب هلالي ومتواجد دائم في مساحات التعصب الهلالية، أبعد نجوم الحزم عن مواجهة الهلال، بطل الفيلم الهندي".

الهلاليون ردوا على هذه الاتهامات مشيرين إلى أن رئيس نادي الحزم سلمان المالك كان رئيسًا سابقًا للنصر، بجانب أن الأوروجوياني دانيال كارينيو؛ المدير الفني للفريق، كان مدربًا سابقًا للعالمي أيضًا، رافضين تلك الاتهامات، خاصةً وأن النصر حقق الفوز أمام الفريق ذاته بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من الموسم الجاري.

يشار إلى أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 38 في صدارة جدول الترتيب مبتعدًا عن النصر بأربع نقاط، فيما تجمد الحزم عند سبع نقاط في المركز الـ18 والأخير.

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