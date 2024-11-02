باستوري: حياة المغاربة سر تألق يامال ونيمار يحب التقاط الصور أكثر من كرة القدم!

"يسجل في التدريبات ويلتقط الصور لمدة 3 ساعات"

كشف خافيير باستوري صانع ألعاب باليرمو وباريس سان جيرمان والأرجنتين السابق، عن رأيه في عدم وصول النجم البرازيلي نيمار إلى نفس مكانة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

جناح الهلال السعودي سبق أن لعب بجوار باستوري في باريس سان جيرمان، قبل رحيل الأرجنتيني إلى روما في 2018، والذي خرج في مقابلة مع موقع "ريليفو" للتأكيد على أن البرازيلي لا يركز بالشكل المطلوب على كرة القدم.

وقال باستوري عن نيمار:"إنه أحد أكثر اللاعبين موهبة في العالم، كان من الممكن أن يتنافس بسهولة على الكرة الذهبية مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، إنه يستمتع بكرة القدم مثل الطفل، والكرة تعتبر حياته، ولكن جيله يختلف عن ميسي، الذي كان يعود إلى المنزل وهو يرتدي شبشبًا، بينما يظهر نيمار كعلامة تجارية عالمية، يسجل 3 أهداف رائعة في التدريب ويذهب بعدها لالتقاط الصور لمدة 3 ساعات، لم يركز كثيرًا على اللعبة بل على ما يدور حولها، ولكنه أعظم موهبة فطرية رأيتها بعد ميسي ورونالدو".

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خليفة ميسي في الملاعب:"قالوا إنه لن يكون هناك مارادونا جديد وخرج ميسي، والآن لدينا لامين يامال، أقرب شيء ممكن إلى ليو، أغلب اللاعبين الموهوبين الآن مغاربة، لأنك لو ذهبت إلى المغرب ستجد الأولاد يلعبون في الشارع، الباقي يجلس في المنزل أمام الكمبيوتر وحياته أكثر سهولة".

وعن اللاعبين الذين يعيشون من أجل كرة القدم:"بالنسبة لي أنخيل دي ماريا، ومبابي علامة تجارية قوية للغاية، لكنني أعتقد أنه يتم إدارتها بطريقة مختلفة، إنه يمنح وقتًا لكرة القدم أكثر بكثير من الباقي، وفي عمر 17 سنة كانت هناك بالفعل شركة عائلية خلفة ووالده تتعال بصرامة فيما يتعلق بالعقود".

علاقته بكيليان مبابي:"لقد عاش في منزلي لمدة عامين، هو فتى شديد التركيز ومتعلم ويتحدث الكثير من اللغات، هو في مستوى آخر، كان يريد التغلب على الجميع في سن صغير لكن بتواضع واحترام، باريس مر عليه العديد من اللاعبين الرائعين، ولكن بعضهم لم يحترم الأكبر سنًا مثلما فعل مبابي".

رأيه في مستوى مبابي مع ريال مدريد:"يمكنه اللعب كمهاجم لأي فريق، ولكن لديه ميزة إضافية عندما يلعب على اليسار، سيفعل الكثير من الأشياء هناك، ولكن لديهم فينيسيوس جونيور، بالنسبة لي كنت سأضعه في هذا المكان بدلًا منه، أتذكر عندما لعب كافاني على الجناح خلال تواجد إبراهيموفيتش كمهاجم وسجل 35 هدفًا".

وفي نهاية حديثه تطرق صاحب الـ35 سنة إلى تجربته مع كارلو أنشيلوتي في باريس سان جيرمان، مشيرًا إلى أنه شخص يتمتع بالكثير من الهدوء، ولكنه يغضب عندما لا يفعل أي لاعب ما يطلبه منه.