باريلا يلمح بالموافقة على الانتقال إلى إنتر

باريلا يشير إلى احتمالية رحيله عن كالياري وانتقاله إلى إنتر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

لمح نيكولو باريلا نجم نادي كالياري إلى احتمالية رجيله عن صفوف فريقه خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان باريلا أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكالتشيو خلال الموسم المنصرم قد وقع محل اهتمام العديد من الأندية داخل وخارج إيطاليا.

ولكن في الفترة الأخيرة، وبعد وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر، زاد اهتمام النيراتزوري باللاعب وبات قريبًا من الانتقال إيه حسب المصادر.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال باريلا إنه بالفعل قد يرحل عن صفوف كالياري خلال الميركاتو الحالي، ملمحًا بموافقته على الانتقال إلى إنتر.

وأضاف: "لقد عشت مرحلة مميزة مع كالياري، ولكن في كرة القدم لا تستمر الأمور على ما هي عليه دائمًا وفي أي لحظة من الممكن أن تتغير"

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يذكر أن باريلا كان قد ارتبط من قبل بمفاوضات مع يوفنتوس وأتليتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.