باريلا: كونتي نقل عقلية الانتصار ونريد نقلها للجماهير

إنتر سيخوض أول مباراة في الموسم الجديد أمام ليتشي مساء اليوم تحت قيادة كونتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد نيكولو باريلا، لاعب نادي إنتر الإيطالي أن أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق، نجح في نقل ثقافة الفوز للاعبي النيراتزوري.

ومن المنتظر أن يفتتح انتر مسيرته في الدوري، مساء اليوم أمام الصاعد حديثاً للدوري الممتاز ليتشي، في ختام مباريات الجولة الأولى من عمر المسابقة.

وقال باريلا في تصريحات حول مباراة الليلة: "بكل تأكيد ستكون مباراة صعبة، ليتشي ليس لديه ما يخسره، هم سيأتون إلى ملعبنا ويرغبون في لعب كرة القدم وتحقيق نتيجة إيجابية".

واندا: بنسبة 100% إيكاردي باقٍ في إنتر

وواصل: "ولكن نجح كونتي في نقل عقلية الانتصار إلينا، وبدورنا نريد أن ننقلها إلى الجماهير، سيكون من الرائع اللعب اليوم على ملعبنا يمنحنا الجمهور الكثير من الطاقة ونريد أن نرد لهم الجميل بنتيجة إيجابية".

وتابع: "إنتر نادي كبير، ولدينا مدرب رائع وفريق ممتاز، سنحاول تحقيق جميع أهدافنا والبداية ستكون من مباراة اليوم".