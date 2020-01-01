باريلا: كونتي له فضل كبير علي وساعدني كثيراً

لاعب إنتر يثني على مديره الفني ويشكره

أكد نيكولو باريلا، لاعب إنتر أن مدربه أنطونيو كونتي ساعده بشكل كبير مع النيراتزوري، خاصة من الناحية الفنية والتكتيكية.

وانضم باريلا صاحب الـ 22 عاماً إلى إنتر في الصيف الماضي، قادماً من كالياري مقابل 25 مليون يورو.

وقال باريلا في تصريحات صحفية: "كونتي يجعلك تعطي 110% من مستواك للفريق، لقد ساعدني كثيراً من الناحية التكتيكية".

وواصل: "لقد أرادني إنتر بشكل كبير في بداية الموسم، وأنا أبذل قصارى جهدي لأكون عند حسن ظنهم".

وتعرض باريلا في وقت سابق من الموسم، لإصابة قوية في الركبة أبعدته فترة طويلة عن الملاعب، ولكنه عاد للتشكيلة الأساسية لفريقه.

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وتمنى اللاعب الإيطالي، الشفاء للاعب نيكولو زانيولو لاعب روما الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي وقال: "هذه أشياء تحدث، أتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود قوياً".

جدير بالذكر أن باريلا لعب مع إنتر هذا الموسم 19 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.